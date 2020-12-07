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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yüzüne tutkal sürüldü, yetmedi bir de araba çarptı...Yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu

Yüzüne tutkal sürüldü, yetmedi bir de araba çarptı...Yaralı köpek için vatandaşlar seferber oldu

KÖPEĞİN GÖRÜNTÜSÜ

Dinler Tutkal Köpek Trol 

-VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde yüzüne tutkal sürülen köpeği gören vatandaşlar seferber oldu. Vatandaşlar köpeği kendine getirmeye uğraşırken, yapılan kontrolde köpeğe bir arabanın çarpması sonucu yaralandığı da tespit edildi.Edinilen bilgiye göre, olay İnegöl ilçesi Deydinler Mahallesi'nde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar yol ortasında bir köpeğin yattığını fark ettiler. Arabadan inen vatandaşlar köpeği yolun ortasından alıp kenara koydular. Köpeğin yüzüne tutkal sürüldüğünü gören duyarlı vatandaşlar şok oldular. Yaralı köpek için uzun süre mücadele veren vatandaşlar, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ni arayarak yardım istediler. İhbar üzerine ekipler olay yerine gelerek köpeği alıp barınağa götürdüler. Burada yapılan müdahalede köpeğe araba çarpmasından dolayı yaralandığı tespit edildi. Görevliler tarafından yapılan tüm müdahaleye rağmen köpek telef oldu.
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