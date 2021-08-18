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Yüzü gülen karpuz tüccarı çiftçiyi hediyeye boğdu
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yüzü gülen karpuz tüccarı çiftçiyi hediyeye boğdu

Yüzü gülen karpuz tüccarı çiftçiyi hediyeye boğdu

KARPUZ HASADI

Cumhuriyet Cumhuriyet Altını Cep Telefonu Çam Sakızı Gazlı İçecek 

-KARPUZ TARLASI
-AÇIKLAMALAR
-HEDİYE VERİLMESİ

( BURSA ) - BURSA

- Bursa'nın Karacabey ilçesinde karpuz bereketi yaşanıyor. Karpuz tüccarı ve aynı zamanda Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olan Rafet Sarısakal, karpuzunu aldığı çiftçiye hediyeler verdi. Karacabey’in Akhisar Mahallesi’nde karpuz hasadı yapan Rafet Sarısakal, karpuzun hem çiftçinin, hem de tüccarın yüzünü güldürdüğünü söyleyerek, “Bu sene karpuzun verimi çok güzel geçti. Karpuz, hem çiftçinin, hem de tüccarın yüzünü güldürdü. Karacabey karpuzu Türkiye’de çok beğenilerek yeniliyor. Toprağımızın kırmızı olmasının rolü çok. Çünkü kırmızı toprak karpuza ayır bir tat veriyor. Karacabey karpuzunda iddialıyız. Karacabey’de üretilen karpuz, starbucks cinsi karpuz. Yemesi ve tüketimi çok güzel olan bir karpuz. Karpuzumuz Türkiye’nin her yerinde beğenilmekte. Çiftçilerimiz her geçen gün kaliteli karpuz yetiştirmekte ve daha fazla tonaj almaktalar. Vatandaşlarımızı gazlı içecekler yerine karpuz tüketmelerini istiyoruz. 6 senedir karpuz ticareti yapıyorum. Tarlalardan en fazla rekolteyi bu sene aldım. Ben de bu yüzden çiftçi arkadaşımız Barış Dinçer’e, çam sakızı çoban armağanı hediyeler veriyorum” dedi.
Bu seneki karpuz veriminden memnun olduklarını belirten çiftçi Barış Dinçer, karpuzun yüzlerini güldürdüğünü söyledi.

Karpuz tüccarı ve aynı zamanda Karacabey Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Rafet Sarısakal, çiftçi Barış Dinçer’e son model cep telefonu ve tam cumhuriyet altını hediye etti. (YK-MŞ)
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