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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Yüzlerce metreden yere çakıldı

Yüzlerce metreden yere çakıldı

hastane detay

Hastane Yamaç Paraşütü Paraşütçü 

-yaralı detay

( BURSA ) BURSA

- Eskişehir'den İnegöl'e gelen yamaç paraşütçüsü Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Tüfekçikonak mahallesinde yüzlerce metreden yere çakıldı. Genç paraşütçünün kolu ve bacağı kırıldı. Edinilen bilgilere göre olay Tüfeçikonak mahallesi mevkiinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla Eskişehir'den İnegöl'e yamaç paraşütü yapmak için gelen Alican B uçuş yaptığı sırada henüz belirlenemeyen bir sebeple paraşütünde arıza meydana geldi. Yüzlerce metre yükseklikten hızla yere doğru düşmeyen başlayan genç tüm çabasına rağmen birşey yapamadı. Yere çakılan genç için arkadaşlar seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye Jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Yere düşen Alican B, ekipler tarafından bulunarak İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk tedavinin ardından Bursa'ya sevk edildi. Alican B'nin 2 bacağında ve kolunda kırıklar meydana geldiği durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.
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