Yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu, o anlar renkli görüntüler oluşturdu

--Drone ile görüntü

--Kuzuların annelerini emmesi



( SİVAS -DRONE)- Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzular anneleriyle buluştu, renkli görüntülerin oluştuğu buluşma drone ile havadan da görüntülendi SİVAS



- Sivas'ta ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen kuzular anneleriyle buluştu, renkli görüntülerin oluştuğu buluşma drone ile havadan da görüntülendi. Sivas Valisi Salih Ayhan, baharın gelmesiyle birlikte kuzuları anneleriyle buluşturma programına katıldı.

Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğünde düzenlenen programda 500 koyun 650 adet kuzunun yer aldığı tesiste ağılın kapısını Vali Salih Ayhan açtı. Kapıların açılmasıyla yüzlerce kuzu anneleriyle buluştu. Annelerini kokularından tanıyan kuzuların buluşması renkli görüntüler oluşturdu. O anlar drone ile havadan görüntülendi.



loading...