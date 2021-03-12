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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Yüzlerce kişi aynı anda bekledi, marş bitince alışverişe devam ettiler

Yüzlerce kişi aynı anda bekledi, marş bitince alışverişe devam ettiler

Pazar yerinden İstiklal Marşı'na saygı duruşu

Alışveriş Saygı Duruşu Yıldızlı Öğrenciler Ay Yıldız 

-Pazarda alışveriş yapanlar

( BURSA )- Habersiz çalınan İstiklal Marşı'nı duyan olduğu yerde kaldı BURSA

- Türkiye genelinde İstiklal Marşı'nın 100. yıl dönümü çeşitli faaliyetlerle kutlanıyor. İnegöl ilçesinde ise Dumlupınar Ortaokulu tarafından farklı bir faaliyete imza atıldı. Pazara gelen yüzlerce kişi İstiklal Marşı'nın hoparlörden çalınmasıyla oldukları yerde durdu. Cuma günü kurulan ve özellikle kadınların ilgi gösterdiği pazarda vatandaşlardan habersiz ses sistemiyle İstiklal Marşı'nın aninden çalmasıyla yüzlerce kişi oldukları yerde durup marşa eşlik etti. Okul idaresi tarafından getirilen öğrenciler de ay yıldızlı tişörtleriyle vatandaşların arasına girdi. Ortaya muhteşem görüntülerin çıktığı o anlar kameraya böyle yansıdı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla vatandaşlar önce alkışla tempo tuttu, ardından alışverişlerine devam etti.
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