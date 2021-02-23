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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Yüzerek değil koşarak açıldılar...

Yüzerek değil koşarak açıldılar...

Buz üzerinde yürüyen gençlerin görüntüsü

Hava Sıcaklığı Cenin Buz Tutan Göl Baraj Göleti Uttu 

-Bir kişinin koşması
-buz tutan göledin görüntüsü

( BURSA - ÖZEL)- "Koş orası boyunu geçiyor boğulursun"- Buz tutan göletin üzerinde böyle koştular BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde hava sıcaklığı eksi 15 derecenin altına düşünce vatandaşlar buz tutan baraj göleti üzerinde yürüyüş yaptı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz gece İznik'in kırsal mahallelerinden Hacıosman Mahallesi'nde dereceler hava soğukluğunu eksi 15 olarak ölçtü. Mahalle ile aynı ismi taşıyan ve aynı zamanda bölgenin tek su kaynağı olan Hacıosman baraj göletide buz tuttu. Sibirya soğuklarının yaşandığı bölgede dev göletin yüzeyi buzla kaplandı. Durumu eğlenceye dönüştüren bazı vatandaşlar kalınlığı 10 santimetreye ulaşan buzun üzerinde koşup yürüyüş yaptı. Gençlerin göletin üzerinde koşan bir arkadaşlarına seslenip "Koş orası boyunu geçiyor boğulursun" diye seslenmelerinde herkesi gülümsetti. (İA-UGR-
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