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17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Yüz yüze eğitime kar engeli

- Yüz yüze eğitime kar engeli

-Kent merkezinde etkili olan kar yağışı

Eğitime Kar Engeli Karla Mücadele Kar Yağışı Yüz Yüze Kamu Personeli 

--Belediye temizlik işçilerinin karla mücadelesi
--RÖP
-DETAYLAR

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan'da yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 1 gün tatil edildi. Ardahan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi.
Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerin ardından yüz yüze eğitime başlanmıştı. Ancak Ardahan'da akşam saatlerinden itibaren başlayan ve devam eden kar yağışı nedeniyle okullar yeniden tatil edildi. Yapılan açıklamada yüz yüze eğitime Perşembe gününe kadar 1 gün ara verildiği belirtildi. Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, ''İlimizde devam eden kar yağışı sebebiyle; il merkezi ve ilçelerimize bağlı tüm okullarımızda eğitime 17 Şubat Çarşamba günü itibariyle 1 gün süre ile  ara verilmiştir.'' denildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personeli de bugün için idari izinli sayılacağı kaydedildi. (OY-
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