Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar

Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar

-öğrencilerin covid-19 tedbirleri kapsamında ders işlemeleri

Öğretmenler Öğretmen Ali Ay Öğrenciler Yüz Yüze 

--covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen sınıflar
--öğrenciler röp
--vali ayhan ziyaret ve hediye vermesi

( SİVAS ) - SİVAS

- Yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Sivas’ta yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, aylar sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte orta riskli iller arasında yer alan Sivas’ta 114 bin öğrenci okullarla buluştu. Yüz yüze eğitim esnasında öğrenciler ve öğretmenler Covid-19 tedbirlerini unutmuyorlar. Öğrenciler ve öğretmenler maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını da ihmal etmiyorlar. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Milli eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı yüz yüze eğitimin başladığı Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunu ziyaret ettiler, öğrencilere ve öğretmenlere kitap hediye ederek yeni eğitim öğretim sürecinde başarılar dilediler. Öğrenciler, aylar sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. (VK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı