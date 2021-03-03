Yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar

--covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen sınıflar

--öğrenciler röp

--vali ayhan ziyaret ve hediye vermesi



( SİVAS ) - SİVAS



- Yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte Sivas’ta yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, aylar sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte orta riskli iller arasında yer alan Sivas’ta 114 bin öğrenci okullarla buluştu. Yüz yüze eğitim esnasında öğrenciler ve öğretmenler Covid-19 tedbirlerini unutmuyorlar. Öğrenciler ve öğretmenler maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını da ihmal etmiyorlar. Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve İl Milli eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı yüz yüze eğitimin başladığı Şehit Faruk Aydoğdu Ortaokulunu ziyaret ettiler, öğrencilere ve öğretmenlere kitap hediye ederek yeni eğitim öğretim sürecinde başarılar dilediler. Öğrenciler, aylar sonra okullarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söylediler. (VK-



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