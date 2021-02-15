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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yüz yüze eğitim başladı, ilk dersi Vali Gül verdi

Yüz yüze eğitim başladı, ilk dersi Vali Gül verdi

Vali Gül'ün okulları ziyaretlerinden detaylar

( GAZİANTEP ) - Vali Gül hem öğrencilere hem de velilere pandemi kurallarını anlattı GAZİANTEP

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- Gaziantep’te kademeli olarak yüz yüze eğitime geçiş programı kapsamında köy okullarında öğrenciler sınıflarına kavuştu. Hem öğrencilere hem de velilere ilk dersi veren Vali Gül, pandemi kurallarına riayet edilmesi konusunda tembihlerde bulundu. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin 22 Ocak 2021'de başlayan yarıyıl tatilinin sona ermesinin ardından Gaziantep'te de kademeli olarak ilkokul ve anaokullarında yüz yüze eğitime geçiş başladı.
Yüz yüze eğitimin başladığı Gaziantep kırsalındaki Yeşilce ve Yamaçoba mahallerindeki ilköğretim okullarına giden Vali Gül, burada hem öğrencilere hem de velilere ilk dersi verdi. Pandemi kurallarını hatırlatan Vali Gül, öğrencilerden ve ailelerinden hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulması gerektiğini ifade etti.
Okullardaki pandemi kurallarını denetleyen Vali Gül, öğretmen ve okul idarecilerini de kurallara uyulması için tembihlerde bulundu. Vali Gül, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek, derslerinde başarılar diledi. (AD-SD-
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