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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yüz üstü ölümüne yolculuk

Yüz üstü ölümüne yolculuk

Vatandaşın çektiği görüntüler

( BURSA )- Bursa'da plakasını söktüğü motosikleti yüz üstü yatarak kullandı BURSA

Kamera Cep Telefonu 


- Bursa'da, plakasını söktüğü motosikleti yüz üstü yatarak kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yakın Çevre Yolu Samanlı Kavşağı'ndan şehir merkezine giden kimliği belirsiz sürücü, motosikleti üzerine yüz üstü yatarak kullandı. Motosikletin plakasını da söken sürücüyü görenler, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. (UU-SA-MŞ)
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