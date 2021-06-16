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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldular

- Yuvasından düşen yavru kuş için seferber oldular

Tokat'ın Erbaa ilçesine yuvasından düşen karga yavrusu

İtfaiye Eri 

-Yavru karganın itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konulması

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta yuvasından yere düşen saksağan yavrusu için itfaiye ekipleri seferber oldu. Tokat’ın Erbaa İlçesi Gazi Osman Paşa Mahallesinde esnaflar saksağan yavrusunun yuvasından düştüğünü fark etti. Yavru kuşu bir kutuya koyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Erbaa Belediyesi itfaiye erleri saksağan yavrusu için seferber oldu. Bir itfaiye eri ağaca uzatılan yangın merdivenine çıkarak kuşu yuvasına koydu. Vatandaşlar duyarlılıklarından dolayı itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (Nİ-
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