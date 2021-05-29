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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yuvasından düşen kuşu itfaiye kurtardı

Yuvasından düşen kuşu itfaiye kurtardı

Tokat'ın Turhal ilçesinde yuvasından düşen kuş

Gard Allah Harekete Geç Hayvan Irak 

-İtfaiye ekiplerinin kuşa su vermesi
-Kuşun yuvasına konulması
-Yavru kuşu bulan hayvansever ile röportaj

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Turhal ilçesinde yuvasından düşen yavru kuş itfaiye ekipleri kurtardı. Olay Turhal ilçesi Gültekin Topçam Caddesi'nde meydana geldi. Vatandaşlar, yuvasından düşen karga yavrusunu fark edip itfaiyeden yardım istedi. Hayvan severlerin ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Rüzgardan etkilenerek ağaçtan düştüğü tahmin edilen yavru kuş için çalışma başlatıldı. İtfaiye eri ağaca uzatılan yangın merdivenine çıkarak kuşu yuvasına yerleştirdi. Hayvan sever Saliha Uzun, yavru kuşu kaldırımda bulduğunu belirterek, “Kuşun ağaçtan düştüğünü fark edince bırakıp gidemedim. Turhal Belediyesi itfaiyesini aradım. Sağ olsunlar kısa bir süre sonra itfaiye ekipleri geldi. Su içirdikten yuvasına bıraktılar. İnşallah annesi de gelir ve kurtarmış oluruz” dedi.

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