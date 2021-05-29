Yuvasından düşen kargayı itfaiye ekipleri kurtardı

-Vatandaş ile röportaj



( ANKARA -ÖZEL) ANKARA



- Başkent'te ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tekrar yuvasına bırakıldı. Olay, Keçiören Fatih Caddesi'nde yaşandı. Kaldırım kenarında duran ağaçtaki yuvasından düşen karga yavrusu yüksekteki yuvasına tekrar uçamayınca civardaki insanlara saldırmaya başladı.

Durumu ihbar eden bir vatandaşın üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri minik kuşu yakalayarak tekrar yuvasına bıraktı. İhbarı yapan vatandaş ise komşuların ve kendisinin zor anlar yaşadığı belirterek, “Mahalledeki binanın çıkmaz bölümüne düşmüştü kuş. Ben işe giderken bana saldırdı. Çocuklar korkudan çıkmadı apartmandan. Yayalara da saldırıyordu. Ben de itfaiyeye ihbarda bulundum. Geldiler, aldılar, yuvasına bıraktılar” dedi.



