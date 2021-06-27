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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Yuvadan düşen Florya kuşlarına itfaiye ekiplerince bakıma alındı

Yuvadan düşen Florya kuşlarına itfaiye ekiplerince bakıma alındı

kuşların yemlenmesinden görüntü

Su Altın Salacak Irak İtfaiyeciler 

-kuşlara şırınga ile su verilmesinden görüntü
-itfaiyecilerin kuşlarla görüntüsü
-Florya kuşlarından görüntü
-Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile röportaj

( DÜZCE )- Florya kuşları, şırınga ile besleniyor DÜZCE

- Düzce’de bir parkta çocuklar tarafından fark edilen yuvalarından düşen 2 Florya yavrusu İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından bakıma alındı. Florya kuşlarını elleri ile besleyen itfaiyecilerin maskotu oldu. Düzce’de bir parkta yuvalarından düşen Florya kuşları Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün maskotu oldu. Düzce’de bir park içerisinde 2 tane Florya kuşu yavrusunun yuvadan düştüğü ihbarını alan itfaiye ekipleri bölgeye giderek yavru kuşları koruma altına aldı. Yavru kuşları itfaiyeye getiren ekipler, Florya kuşları için özel alan oluşturdu. Şırınga ile su, tahta karıştırıcılar ile yemek yedirilen Florya kuşlarının tedavileri ve bakımları tamamlanmasının ardından doğaya salınacak. İtfaiye ekiplerinin maskotu haline gelen Florya kuşlarını elleriyle beslediklerini belirten Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, “Florya kuşları yaklaşık 5 gündür bizde. Parkta bizim arkadaşlarımız bir ağacın dibinde buluyorlar. Buraya getirdiklerinde küçüklerdi ama bu kuşların doğal bir yaşam ortamı olması gerekiyor. Anneleri olmadığı için onları ısıtacak bir sistem olması lazım. Arkadaşlara tarif ettik. Düzenek hazırladılar, kendi elleri ile beslemek şartı ile şu anda bizim bakımımız altındalar. Sağlıkları şu anda gayet iyi durumda” şeklinde konuştu.
“Kuşları sahiplenmek isteyene vereceğiz” İtfaiye Müdürlüğü’nde özel düzenek hazırlanan kuşların bakımını yaptıktan sonra doğaya salacaklarını, fakat kuşları sahiplenmek isteyenlere de verebileceklerini belirten İtfaiye Müdür Kahraman, “ Kuşları isteyen olursa sahiplendireceğiz. Ama kimse gelmezse biz büyüdükleri zaman, artık uçmayı kendi başlarına doğada yaşamayı öğrendiklerinde doğal alanlarına bırakacağız” dedi.

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