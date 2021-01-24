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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 16’ya yükseldi

-Yuvacık Barajı'ndan drone görüntüleri

İnternet Sitesi İçme Suyu Aktüel Kar Yağışı Sonbahar 

--Barajdan aktüel görüntüler
--Detay

( KOCAELİ -DRONE-ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin su ihtiyacının karşılandığı Yuvacık Barajı’nda düşen su seviyesi, kar yağışı sonrasında yüzde 16'ya yükseldi. Kocaeli'ye sonbaharda beklenen yağışların düşmemesi sonrasında alarm veren barajlardaki seviye, kar yağışı sonrasında yükselmeye başladı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi Ocak ayının başında yüzde 14’e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesi üzerinden, 7 Ocak tarihinde Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 7 milyon 160 bin metreküp su kaldığı belirtildi. Kentte geçtiğimiz hafta, 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrasında ise alarm veren barajın su seviyesi yüzde 2 artarak 16’ya yükseldi. Barajda depolanan su miktarı, 8 milyon 20 bin metre küpe ulaştı. Öte yandan, Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj olan Namazgah Barajı’nda su seviye ise yüzde 66 olarak ölçüldü. (MK-
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