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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yuvacık Barajı alarm veriyor, su seviyesi yüzde 14’e düştü

Yuvacık Barajı alarm veriyor, su seviyesi yüzde 14’e düştü

drone görüntüsü

İnternet Sitesi Lyon Doluluk Oranı İçme Suyu 

-Ortaya çıkan köprülerden görüntüler
-Barajdan görüntüler
-Detay

( KOCAELİ -DRONE)- Büyük bir kısmı kuruyan baraj havadan görüntülendi KOCAELİ

- Kocaeli’de beklenen yağışların düşmemesi sonucunda kentin su ihtiyacının büyük ölçüde karşılandığı Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 14’e düştü. Büyük bir kısmı kuruyan baraj havadan görüntülendi. Kocaeli'ye Sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 14’e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin resmi internet sitesindeki verilere göre Kocaeli'nin içme suyunun büyük kısmının karşılandığı Yuvacık Barajı'nda 7 milyon 160 bin metreküp su kaldı. Havadan görüntülenen barajdaki korkutan seviye gözler önüne serildi. Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılayan bir diğer baraj olan Namazgah Barajı’nda su seviye ise yüzde 64’e düştü. Sapanca Gölü’nden su takviyesinin yapıldığı Yuvacık Barajı havadan görüntülendi. Görüntülerde barajın büyük bir kısmının kuruduğu görüntülendi. Yıllar önce su altında kalan köprüler ise su çekilince ortaya çıktı.
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