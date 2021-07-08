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Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Yusuf Güney, Bozcaada’daki yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Yusuf Güney'in elinde hortumla söndürme çalışmalarına destek vermesi

Yangın Akkale Tatİl Şarkıcı Ünlüler 

-Vatandaşların traktör arkasına bağladığı su tankerleriyle söndürme çalışmalarına Katılması
-Yangından genel ve detay görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde tatil yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney, Pavli Çamlığı’nda çıkan yangının söndürülme çalışmalarına katıldı.
Kuzey Ege’de tatilcilerin ve ünlülerin uğrak rotası olan Çanakkale’nin Bozcaada ilçesindeki Pavli Çamlığı’nda bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler etraftaki ağaçlara sıçradı. Bölgeye; Bozcaada, Ezine, Geyikli ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin sevk edildi. Yangın geniş alana yayılmadan havadan ve karadan yapılan müdahalelerle söndürüldü. Belediyeden ‘Su tankeri olanlar yardıma gelsin’ çağrısı Söndürme çalışmaları devam ederken Bozcaada Belediyesi hoparlörlerinden ‘Su tankeri olan vatandaşlarımız yangın söndürme çalışmalarında yardıma gelin’ çağrısı yapıldı. Öte yandan, tatilini Bozcaada’da yapan ünlü şarkıcı Yusuf Güney’de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Yangın yaklaşık 1.5 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Bölgede soğurma çalışmaları sürüyor.
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