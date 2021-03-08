Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
YÜSED 'Kadın her yerde' temasıyla video yayımladı

YÜSED 'Kadın her yerde' temasıyla video yayımladı

Genel görüntü

Cinsiyet Eşitliği 

-Kadınlardan görüntü
-Köyden görüntü
-Yaptıkları işlerden görüntü
-Farklı açılardan görüntü

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği (YÜSED), 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel 'Kadın Her Yerde' temasıyla video yayımladı. 2018 yılında kurulan Yüksekova Sosyal Etki ve Kültür Derneği, 8 Mart Kadınlar Günü’ne özel ‘Kadın Her Yerde’ temasıyla video hazırladı. Videoda kadınlar, 'Kadın Her Yerde' diyerek, iş hayatında ve toplumsal alandaki önemini anlatıyor. Video hakkında konuşan YÜSED kurucusu Esengül Pınar Özcan, “Toplumsal cinsiyet eşitliği etki alanı geniş bir kavramdır. Kadın hakları alanında yakın geçmişte olumlu gelişmeler yaşanmasına rağmen kadına dair birçok sorun hala çözüme kavuşmamıştır. Bu bağlamda yaşanılabilir bir dünya, yoksulluğu azaltma, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etme, sosyal gelişim ve insan haklarının homojen dağılımı için ‘kadın her yerde’ diyoruz” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı