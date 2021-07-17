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Yürüyüşe çıktığı dağda kaybolan şahsı ekipler kurtardı
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yürüyüşe çıktığı dağda kaybolan şahsı ekipler kurtardı

Yürüyüşe çıktığı dağda kaybolan şahsı ekipler kurtardı

Ekiplerin arama çalışmaları ve şahsın ormanlık alandan çıkartılması

( MUĞLA ) MUĞLA

İlk Müdahale Hastane Bild Ormanlı 


- Muğla'nın Datça ilçesinde ormanlık alanda yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan şahıs arama kurtarma ekiplerince bitkin halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.Olay, Emecik Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi ile birlikte Marmaris'ten Datça'ya aracıyla gelen Ethem Yüksel (42) yürüyüş yapmak için ormanlık alana girdi. Bir süre sonra eşi ile görüşme yapan Yüksel, eşine bir saat sonra geri döneceğini söyledi.

Havanın kararmasına rağmen geri dönmeyen ve irtibatı kesilen Yüksel'in eşi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, Datça İlçe Jandarma Komutanlığı, sağlık, AFAD, Datça MAG AME ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları 3 saatlik müşterek çalışma sonrasında şahıs Kocadağ'da bitkin bir halde bulundu. Dağdan indirilerek ambulansta ilk müdahalesi yapılan Yüksel, hastaneye kaldırıldı. Yüksel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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