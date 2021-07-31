Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Yürüyüş yapmak için ormana giden Emine öğretmenden haber alınamıyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yürüyüş yapmak için ormana giden Emine öğretmenden haber alınamıyor

Yürüyüş yapmak için ormana giden Emine öğretmenden haber alınamıyor

Ormanlık alandaki arama kurtarma çalışmasından aktüel görüntüler

A Haber Ormanlı Öğretmen Cep Telefonu Aktüel 

-Olay yerinde Afad araçları
-Arama kurtarma çalışmasına katılan bir vatandaş ile röportaj

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda kaybolan Emine öğretmeni arama kurtarma çalışması sürüyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde dün sabah saatlerinde yürüyüş yapmak için evden çıkan ve ormanlık alanda kaybolan 45 yaşındaki Emine Gökkız isimli öğretmeni arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgiye göre İzmir'in Menemen ilçesinde öğretmen olan evli ve 2 çocuk annesi 45 yaşında ki Emine Gökkız 30 Temmuz günü sabah saatlerinde eşofmanlarını giyerek ve sadece yanına cep telefonunu alarak evden çıktı. İddiaya göre merkez Pınarbaşı mahallesi Boğasak mevkiindeki ormanlık alana spor yapmak için giden Emine Gökkız'dan yakınları bir süre sonra haber alınamadı. Telefonu açık olan ve arandığında çalan Emine öğretmen için yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu . Ormanlık alanda kaybolan Emine Gökkız için Polis ,Jandarma ve Afad ekipleri arama kurtarma çalışması başlattı. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışması sonrasında Emine öğretmenin izine rastlanmadı. Arama çalışması bugün yine ormanlık alanda devam ediyor. (SLÇ-
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı