Yürüyüş yaparken köpeklerin saldırısına uğrayan Endonezyalı kadın ağır yaralandı

( ANTALYA -ÖZEL)- Hastanesine sevk edilen kadına kuduz aşısı yapıldı. yaralarına pansuman yapılan kadına dikiş atıldı.- Endonezyalı kadın dehşet anlarını anlattı: “5-6 köpek birden üzerime saldırdı” ANTALYA



- Antalya’da geçtiğimiz hafta, yürüyüşe çıktığı esnada 10 tane sokak köpeğinin saldırısına uğrayan Endonezyalı Kadem Dwi Astuti, yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Astuti, “O günden sonra dışarı çıkmaya korkuyorum. Yürüyüş yaptığım yerleri artık balkondan izliyorum. Dışarıda çok köpek var” dedi.

Olay 25 Mayıs Salı günü saat 06.30 sıralarında Aksu İlçesi Kemerağzı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, turizm sektöründe çalışan Endonezya uyruklu Kadem Dwi Astuti (31), sabah saatlerinde spor yapmak için evinden çıktı. Normalde sabahları arkadaşları ile yürüyüşe çıkan genç kadın, olay günü tek başınaydı. Her sabah koştuğu cadde üzerine gelen Astuti, ilk önce iki daha sonra ardından gelen yaklaşık 10 köpeğin saldırısına uğradı. Yaklaşık 10 dakika köpeklerle mücadele eden Astuti’yi yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Vücudunda ısırıklar ve pati izleri oluşan genç kadın, korkuyla bayıldı. Vatandaşlar, otomobille Astuti’yi yakındaki özel bir hastaneye götürdü. Ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Astuti’ye kuduz aşısı yapıldı. Yara ve dikiş izlerine pansuman yapılan kadının özelikle kalça bölümlerine sargı uygulandı. Talihsiz kadın ise, olayın başkaları tarafından da yaşanmaması adına belediye ve yetkili mercilere seslendi. Olay günü, ucuz kurtulduğunu belirten kadın, saldırgan köpeklere bir bakım evi kurulmasını ve beslenmelerinin düzenli yapılmasını talep etti.“5-6 köpek birden üzerime saldırdı”Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Kadem Dwi Astuti, “Salı günü, 5 gün önce oldu olay, Normalde her sabah yürüyüşe çıkıyorum ben arkadaşlarımla, o gün tek başımaydım. 06.30 civarı ana caddede bir simitçi gördüm. Simitçiyi geçtikten sonra bir tane köpek gördüm. Havlıyordu sürekli. Köpeğe baktım önce, sonra boşver dedim telefonla oynamaya devam ettim. Köpek birkaç dakika sonra tekrar havlamaya başladı.

Git dedim ben de. Git deyince daha çok havlamaya başladı.

Köpek havlayınca etrafımı 10 tane daha köpek sardı. 5-6 köpek birden üzerime saldırdı. Her yerime saldırdılar” diye konuştu.

“Korkudan bayıldım”Korkudan bayıldığını söyleyen Astuti, “Çok bağırdım, 10 dakika kimse gelmedi. 10 dakika sonra bir adam geldi. Güvenlik görevlisi kıyafeti vardı. Köpekleri kovdu. Ben de korkudan bayıldım. Çok korktum. Şimdi Allah’a şükür iyiyim. Dün ikinci kuduz aşısını da oldum” şeklinde konuştu.

“Plastik cerrahına kontrole gideceğim”Yaraları kabuk tuttuktan sonra plastik cerraha gideceğini söyleyen Astuti, “Bu bölgede gerçekten çok fazla sokak köpeği var. Belediye ne yapar bilmiyorum ama köpeklerin toplanması yada sokak hayvanları için ev yapılması lazım. Yemek verebilirler. Belki benden sonra daha kötü bir şey gelecek başkasının başına. Başka birinin yaşadığım şeyleri yaşamasını istemiyorum. Yaralar kabuk tuttuktan sonra, plastik cerrahına kontrole gideceğim. O günden sonra dışarı çıkmaya korkuyorum. Yürüyüş yaptığım yerleri artık balkondan izliyorum. Dışarıda çok köpek var” ifadelerini kullandı.