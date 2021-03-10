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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Kadının çocuğunu taksiye bindirmesi

Hastane Yürüyen Merdiven İhlas Muhabir Kayınvalide 

-taksinin olay yerinden ayrılışı
-hastaneden detay
-çocuktan detay
-anne ile röportaj
-çocuğun sargılı ellerinden detay
-yürüyen merdivenden detay

( KARABÜK -ÖZEL) KARABÜK

- Karabük'te ayağı ve elleri yürüyen merdivene sıkışan 4 yaşındaki Tayfun Özdemir ölümden döndü. Olay, Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Dolmuştan indikten sonra annesinin elini bırakan Tayfun Özdemir (4) yürüyen merdivenden çıkış yaptığı sırada ayağı sıkıştı. Oğlunun çığlıklarını duyan anne yardıma koşarken vatandaşlardan biri butona basarak merdivenin hareketini durdurdu. Elleri ve ayağı sıkıştığı yerden kurtarılan 4 yaşındaki Özdemir taksi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan talihsiz çocuğun iki elinde ve bir bacağında ezilme meydana geldiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken Özdemir'in tedbir amaçlı hastanede müşahede altında tutulduğu belirtildi. Anne Ayla Özdemir, İhlas Haber Ajansı

muhabirine yaptığı açıklamada, olayın dolmuştan indikten sonra meydana geldiğini belirtti.
“Çocuğu tamamen yutuyordu merdiven” Bir anda oğlunun ayaklarının yürüyen merdivene sıkıştığını ifade eden Özdemir, "Biz onu kurtaralım derken ayağını kaptı. Daha sonra elini kaptı. Oradan bir ağabey hemen merdiveni durdurdu. 3-4 kişi çocuğu tuttuk, çocuğu çektik. Az daha çekmesek çocuğu tamamen yutuyordu merdiven. Taksi tutup hastaneye geldik” diye konuştu.
Aynı yürüyen merdivende daha önce kayınvalidesinin de sıkıştığını aktaran Özdemir, şikayetçi olacaklarını söyledi.


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