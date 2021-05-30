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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Yürümekte zorlanan yaşlı adama bekçiler yardımcı oldu

Yürümekte zorlanan yaşlı adama bekçiler yardımcı oldu

Yürümekte zorlanan yaşlı amca

Alışveriş Kamera Yaşlı Adam Ameliyat 

-Bekçilerin Pazar arabası taşıması
-bekçinin yürümekte zorlanan adama yardımı

( İSTANBUL -ÖZEL)- Bekçilerden biri pazar arabasını taşıdı diğeri koluna girerek yürümesine yardım etti İSTANBUL

- Arnavutköy’de ameliyat olduktan sonra yürümekte zorlanan ve alışveriş yapmak için evinden çıkan yaşlı adama gece kartalları destek oldu. Yolda yaşlı adamı gören bekçilerden biri vatandaşın pazar arabasını taşırken diğeri ise koluna girerek yürümesine yardımcı oldu. Olay, dün akşam saatlerinde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi’nde meydana geldi. Geçtiğimiz günlerde bacağından ameliyat olan ve yürümekte zorlanan yaşlı adam ihtiyaçları için alışveriş yapmaya çıktı. O esnada görev yerlerine giden gece kartalları, yaşlı adamı fark edince pazar arabasını taşımasına yardımcı oldu. Bekçilerden biri pazar arabasını taşırken diğeri ise, yaşlı adamın koluna girerek gideceği yere kadar yardımcı oldu. O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi.
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