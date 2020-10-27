Yürüme engelli Diyar’ın tablet hayali gerçek oldu

-Eve ziyaret, sandalye ve tabletin getirilmesi

-Diyara yapılan sürpriz

-Tabletin verilmesi

-Diyar’ın sevinci ve teşekkürü

-Siverek engelliler derneği Başkanı rop

-Genel ve detay görüntüler



( ŞANLIURFA ) - (Özel) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğuştan engelli olan Diyar Karalök’ün tablet hayali gerçek oldu. Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde doğuştan engelli Diyar’ın tablet hayali gerçek oldu. Tablet isminin verilmesini istemeyen bir hayırsever tarafından temin edilerek, küçük çocuğa ulaştırıldı. Sürpriz yapıldı Diyar Karalök’ün tablet istediği videoyu sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mevlüt Bayraktar’a ulaşan çok sayıda hayırsever, küçük Diyar’ın mutluluğuna ortak olmak istedi. İsminin verilmesini istemeyen biri tarafından temin edilen tablet Diyar’a sürpriz yapılarak hediye edildi. Tablet hayaline kavuşan küçük Diyar, hayırsever vatandaşa teşekkür etti. Çifte sürpriz Doğuştan yürüme engelli olan, hoş sohbetiyle ve güler yüzüyle görenleri kendine hayran bıraktıran Diyar’a bir sürprizde Belediye bünyesinde hizmet veren Beyaz Masa biriminden geldi. Yürüme engelli olduğundan devamlı annesinin kucağında dolaşmak zorunda kalan Diyar’a Beyaz Masa tarafından manuel sandalye temin edildi. Beyaz Masa Birimi Müdürü Cuma Akçiçek ve Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş tarafından evinde ziyaret edilen çocuğa tablet ile birlikte tekerlekli sandalyede verildi.

Sevinci yüzüne yansıyan küçük Diyar, ‘Tabletiyle zaman geçireceğini ve oyun oynayacağını’ söyleyerek, hayırsever vatandaşa tekrardan teşekkür etti. Diyar’ı evinde ziyaret ederek, tekerlekli sandalyeyi kendisine hediye eden Siverek Engeller Derneği Başkanı Feridun Şenateş yaptığı açıklamada,” Bundan 20 gün önce bu ailemizi ziyaret etmiştik, eve geldiğimizde 2 tane engellisi olduğunu gördük. Ablasına manuel sandalye verdik ama Diyar’a sandalye verememiştik. Bugün Beyaz Masa Birimi tarafından temin edilen sandalyeyi vermeye geldik. Geçenlerde de tablet isteği olmuştu, bir hayırsever tarafından temin edilen tabletle birlikte bugün Diyar’ı ziyaret ettik ve hediyelerini verdik. Diyar tableti görünce çok mutlu oldu, bunu ancak gören ve yaşayan bilir. Gözlerinde ki ışıltı ve mutluluk bizi ağlattı” diye konuştu.

(MB-SD-



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