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Yurttan malzeme çalan 2 kişi yakalandı
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yurttan malzeme çalan 2 kişi yakalandı

Yurttan malzeme çalan 2 kişi yakalandı

Şüphelilerin adliyeye çıkarılma görüntüsü

Operasyon İnşaat Malzemesi Gözaltı Hırsız Polis Ekipleri 

-Detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir'de bulunan bir yurt binasından hırsızlık yaptıkları iddia edilen ve polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Vişnelik Mahallesi Vali Ali Fuat Güven caddesinde bulunan bir yurttan çok sayıda inşaat malzemesinin ve eşyanın çalındığı olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında bölgedeki iş yeri güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, haklarında çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheliler E.D. ile U.B.V.'yi saklandıkları evlere düzenledikleri operasyonla yakaladı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları eşyaları Esentepe Mahallesi'nde bulunan bir depoda sakladıkları öğrenildi. Bahse konu adresteki depoda arama yapan ekipler, ele geçirdikleri çalıntı malzemeleri sahibine teslim etti. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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