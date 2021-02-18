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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yurtta karantinadaki 40 kişi gıda zehirlemesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yurtta karantinadaki 40 kişi gıda zehirlemesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Hastaneden detay

Gıda Zehirlenmesi Hastane Karantina 

-Acil detay

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de KYK yurdunda karantinada bulunan 40 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. İddiaya göre, Uzunköprü ilçesinde KYK yurdunda korona virüs nedeniyle karantinada bulunan 40 kişi bir yemek şirketi tarafından dışarından getirilen tavuk nedeniyle hastalar ve personel dahil toplamda 40 kişi zehirlendi. Uzunköprü Devlet Hastanesine kaldırılan hastalar ve personel tedavilerinin ardından taburcu oldu. (SU-ÖZ-Y)
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