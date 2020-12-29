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29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Yurt dışından gelenlere PCR testi zorunluluğu yarın başlıyor

Yurt dışından gelenlere PCR testi zorunluluğu yarın başlıyor

Kapıkule drone

Bild Yurt Dışı Nani Aktüel 

-Kapıkule aktüel görüntüler

( EDİRNE ) - EDİRNE

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Aralık'tan itibaren hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolculardan son 72 saatte yapılmış negatif PCR test sonucu olması gerekeceğini açıklamıştı, uygulama yarın Kapıkule’ başta olmak üzere tüm kara sınır kapılarında başlıyor. Yurt dışından gelen tüm yolculara son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak. Fahrettin Koca, Twitter hesabından “28 Aralık'tan itibaren yurt dışından hava yoluyla, 30 Aralık'tan itibaren kara yoluyla gelen her yolcu negatif PCR test sonucu ibraz edecek” açıklamasını yapmıştı. Yunanistan’a ve Bulgaristan’a açılan başta Kapıkule olmak üzere tüm kara sınır kapılarında, uygulama yarın itibariyle başlayacak. PCR test sonucu ibrazı uygulamasının gelecek 3 ay süreyle devam ettirileceği de bildirildi.
(KU-
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