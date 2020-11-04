- Yurt dışından gelen ilk umre kafilesi Mescid-i Haram'a geçti



- Umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından Suudi Arabistan'a gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinanın ardında Mescid-i Haram'a geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından ilk umre kafilesi, 3 gün önce Suudi Arabistan'a ulaşmıştı. Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesi, uygun otellerde 3 gün sürecek karantina altına alınmıştı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin 3 gün karantinada kalmasının ardından umre ziyareti için Mescid-i Haram'a geldiği belirtildi. Açıklamada, umre ibadetinin virüse karşı önlemler alınarak yapılacağı aktarıldı. Öte yandan Suudi Arabistan makamları mart ayı başlarında Covid-19 nedeniyle durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'de kademeli olarak başlatmış, yurt dışından gelen yabancı ziyaretçilerin ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabileceğini belirtmişti.



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