Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Yurt dışından gelen ilk umre kafilesi Mescid-i Haram'a geçti

- Yurt dışından gelen ilk umre kafilesi Mescid-i Haram'a geçti

KAFİLE DETAY

( MEKKE ) MEKKE

Karantina Yurt Dışı Ziyaretçiler Umre 


- Umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından Suudi Arabistan'a gelen ilk umre kafilesi, 3 günlük karantinanın ardında Mescid-i Haram'a geldi. Yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle yaklaşık 8 ay önce askıya alınan umre ziyaretlerine izin verilmesinin ardından yurt dışından ilk umre kafilesi, 3 gün önce Suudi Arabistan'a ulaşmıştı. Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre kafilesi, uygun otellerde 3 gün sürecek karantina altına alınmıştı. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin 3 gün karantinada kalmasının ardından umre ziyareti için Mescid-i Haram'a geldiği belirtildi. Açıklamada, umre ibadetinin virüse karşı önlemler alınarak yapılacağı aktarıldı. Öte yandan Suudi Arabistan makamları mart ayı başlarında Covid-19 nedeniyle durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'de kademeli olarak başlatmış, yurt dışından gelen yabancı ziyaretçilerin ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabileceğini belirtmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Yunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene DayakYunanistandan FETÖcüye Kıyak, Göçmene Dayak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı