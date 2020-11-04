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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yurt dışına kargo ile uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

Yurt dışına kargo ile uyuşturucu hap sevkiyatı polise takıldı

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyon

Uyuşturucu Köpek Akalan Yurt Dışı Dedektör Köpek 

-Dedektör köpeğin kolilerde arama faaliyeti
-Tespit edilen uyuşturucuların zuladan çıkarılması
-Diğer detaylar.

( İSTANBUL )- Ciltlenmiş kitap şeklindeki katalogların arasına zulalanmış 47 bin hap ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul'da, bir kargo firmasının Bağcılar şubesine düzenlenen operasyonda, Türkiye'den yurt dışına gönderilmek istenen 47 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 27 Ekim tarihinde Bağcılar’da bir kargo şirketinden yurt dışına uyuşturucu gönderileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. 47 bin hap ele geçirildi Söz konusu kargo firmasının Bağcılar şubesine operasyon düzenleyen ekipler, yurt dışına gidecek gönderilere dedektör köpekle arama yaptı. Aramalarda koli içerisinde ciltlenmiş kitap şeklindeki paspas kataloglar arasına zulalanmış 47 bin adet captagon hap ele geçirildi. Polis, uyuşturucu paketlerini kargo şubesine teslim eden şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (SK-YM
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