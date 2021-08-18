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Yurt binası çatısındaki yangına helikopterli müdahale
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Yurt binası çatısındaki yangına helikopterli müdahale

Yurt binası çatısındaki yangına helikopterli müdahale

Çatıdaki yangın detay

Jandarma Yangın Ormanlı Helikopter Irak 

-Ekiplerin yerden su atması
-Helikopter detay
-Helikopterin su bırakması
-Vatandaşlar detay
-Jandarma detay
-Arazöz detay
-Soğutma çalışmaları detay

( ANTALYA )- Orman içindeki yurdun çatısındaki yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü ANTALYA

- Antalya'nın Kumluca ilçesinde fen lisesinin yanındaki 4 katlı yurdun çatısındaki yangın helikopter desteği ile söndürüldü. Edinilen bilgiye göre yangın, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yangın öğle saatlerinde Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi yanındaki 4 katlı yurdun çatısında çıktı. Çatısında tamirat yapıldığı öğrenilen yurt binasının çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.
Vatandaşlar yangını hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ve orman işletme müdürlüğü arozözleri yerden müdahale ederken, bir yangın söndürme helikopteri de havadan müdahale etti. Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için büyük çaba harcadı. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında, öğrenci yurdunun çatısında büyük hasar oluştu. Yangında soğutma çalışmaları sürerken, itfaiye ve jandarma tarafından yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıl. (RS-İA-
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