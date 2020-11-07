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07 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Yürekleri yanık aileler, 432 gündür evlatlarının yolunu bekliyor

Yürekleri yanık aileler, 432 gündür evlatlarının yolunu bekliyor

Ailelerden görüntü

Oturma Eylemi Allah Terör Örgütü Umutlu Irak 

-fotoğraflardan görüntü
-Şadin Elhamam röportaj
-detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Ailelerin direnişi sürüyor DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 432’nci gününde de devam ediyor. Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin umutlu bekleyişi 432'nci gününe girdi. Ailelerden Şadin Elhaman, 3 yıl önce kaybolan oğlu Bayram Elhaman'ın geri getirilmesini isteyerek, oğluna çağrıda bulundu. Elhaman, “3 yıldır çocuğumdan haber alamadım, bir buçuk yıla yakındır biz bu kapıda duruyoruz, halende bilgi alamadık. Geçen gün buraya bir operasyon yapıldı, o operasyonda çocuklarımızın ismi bir ajandaya yazıldığı ortaya çıktı. Allah hakkımızı onlara bırakmasın, HDP bir şeyden haberimiz yok diyordu, çocuklarımızın ismi buradan çıktı. Halada gelip gidiyorlar, burunları yansaydı buraya giriş yapamazlardı. Bayram, oğlum neredeysen emniyet güçlerine teslim ol, herhangi bir ceza yok, 19 tane çocuk teslim oldu hepsi ailesinin yanında sende inşallah kazasız belasız gelirsin kavuşuruz” dedi.

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