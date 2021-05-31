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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yürekleri ağza getiren görüntüler...Trafikte yol verme tartışması kamerada

Yürekleri ağza getiren görüntüler...Trafikte yol verme tartışması kamerada

Tırın hafif ticari araca yol vermemesi

Kamera Ticari Araç Cep Telefonu 

-yolun dışına atması
-kanala düşen araç
-tekrar yola dönmesi
-Tırdan çekilen görüntü
-Aracın tıra yol vermemesi

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’da tır ile hafif ticari aracın trafikte yol verme tartışması cep telefonu kameralarına yansıdı. Samsun-Ankara karayolunda tır ile hafif ticari araç arasında henüz bilinmeyen nedenle yol verme tartışması yaşandı. Arkadan gelen bir araçtan çekilen görüntülere göre tır, arkasından gelen hafif ticari araca yol vermiyor ve onu sıkıştırarak yolun dışına atıyor. Tırın sıkıştırması sonucu yolun sağındaki kanala düşen araç, sürücünün güçlükle toparlaması sonucu tekrar yola çıkıyor ve içindekiler ölümden dönüyor. Dehşet anları ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. Tırdan çekilen görüntüler Tırdan çekilen görüntülerde ise hafif ticari aracın ona yol vermediği görülüyor. Önde seyir eden hafif ticari araç tıra yol vermiyor ve sürücü el hareketi yaparak ondan yolun sağına çekmesini istiyor. Ucuz atlatılan yol verme tartışması sonucunda her iki sürücünün de birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
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