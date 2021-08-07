Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Yürek burkan manzara... Ormanlarla birlikte milyonlarca arı kolonisi de yandı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yürek burkan manzara... Ormanlarla birlikte milyonlarca arı kolonisi de yandı

Yürek burkan manzara... Ormanlarla birlikte milyonlarca arı kolonisi de yandı

ARI KOVANLARININ YANMASI

Orman Yangınları Arı Kolonisi Devam Eden Orman Yangınları Ormanlı Ekmek Teknesi 

-YANGINI SÖNDÜRME ÇALIMALARI
-ZAMAN ZAMAN ATLATILAN TEHLİKE
-GENEL VE DETAYLAR

( AYDIN -ÖZEL) AYDIN

- Muğla’da 10 gündür devam eden orman yangınlarında binlerce dekar ormanlık alanla birlikte tabiatın dengesinin sağlanmasında büyük işlevi olan ve tarımın olmazsa olmazı arı kolonileri de yok oldu. Türkiye’nin en önemli çam balı üretim merkezi durumundaki Muğla ve Aydın’daki çam ormanları cayır cayır yandı. Tüm imkanlar seferber edilmesine rağmen bölgede son yarım asrın en büyük yangınına karşı çabalar yetersiz kaldı. Yangında yüzlerce ev yanarken on binlerce kovanda bulunan milyonlarca arı kolonisi de telef oldu. Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği sadece Muğla’da 3.5 milyon arı kolonisinin konakladığını yangınlarla birlikte arıcılık sektörünün ekmek teknesinin de yok olduğunu belirtti.

İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı