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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yürek burkan görüntü... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Yürek burkan görüntü... Kadıköy’de yaşlı kadına bakıcı şiddeti kamerada

Yaşlı kadına sözlü taciz

Yaşlı Kadın Jandarma Çerikli Cep Telefonu Saldırı 

-Kadına terlik fırlatması
-Kadının pencereden yardım istemesi

( İSTANBUL )- Kadıköy’de bakıcısı tarafından sözlü şiddete uğrayan yaşlı kadının yardım çığlığı kamerada İSTANBUL

- Kadıköy’de Özbekistan uyruklu kadının, bakıcı olarak çalıştığı evdeki yaşlı kadına olan sözlü ve fiziki saldırıları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının pencereye çıkarak ‘burada beni dövüyorlar’ diyerek yardım istediğinin yer aldığı görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Göztepe’de meydana geldi. Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen kadın bakıcı, birlikte yaşadığı yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulundu. Bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntülerde, yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına cinsel içerikli sözlü tacizde bulunduğu görülüyor. Yaşlı kadının polise giderek şikayetçi olacağını ve ayağındaki yara izlerini göstereceğini söylemesi üzerine bakıcının ‘ne polisi ya jandarmaya göster’ diyerek dalga geçtiği yer alıyor. Yabancı uyruklu bakıcının yaşlı kadına terlik fırlattığının yer aldığı görüntülerde, pencereye çıkan yaşlı kadının “burada beni dövüyorlar” diyerek yardım görülüyor. (AZ-
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