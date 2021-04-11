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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Yüreği yanık bir anne daha HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı

Yüreği yanık bir anne daha HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı

Ailelerden görüntü

A Haber Psikoloji Psikolojik Tedavi Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Çadırdan görüntü
-Besime Altürk röportaj
-Genel ve detay görüntü

( DİYARBAKIR )- Besime Altürk:- "Yıllardır ayakta durabilmek için psikolojik tedavi görüyorum" DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbetine bir anne daha katıldı.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelip HDP il binası önünde evlat nöbetine başlayan ailelerin eylemi 587'nci gününde de sürerken eyleme bir anne daha katıldı.
22 yaşında 2014 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi iken Şehriban Altürk (29), yaz tatilinde ağabeyinin düğününe geldikten sonra, yaz tatilinde staj yapmaya gidiyorum diyerek Van iline gitmek üzere evden ayrıldı. Çocuğundan kaybolduğundan bu yana haber alamadıklarını fakat örgüte katılım sağladığını öğrenen anne Besime Altürk, Gaziantep’ten gelerek Diyarbakır’da eyleme başladığını açıkladı.
Anne Altürk, “Ramazan ayındaydık, oğlumun düğünü vardı, heyecanla oğluma çeyiz hazırlıyorduk, kızım geldi bir hafta kaldı daha sonra gönüllü olarak hastanede çalışıyoruz, ben gideceğim ve bayrama bir hafta kala geri geleceğim dedi.
Gidiş o gidiş kızımdan bir daha haber alamadım. Hastaneyi ve arkadaşlarını aradım kimseye ulaşamadım, arkadaşı aradı neden gelmedi sınavları vardı dedi.
Şehriban’a ulaşamadım bir daha. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi idi, ben kızımı istiyorum artık konuşamıyorum. Yıllardır çaresizce evde bekliyorum, hiçbir şey yapamadım, HDP’den evladımı istiyorum, katıldığına dair bir haber aldım, ama ne yüzünü ne de sesini duydum gittiği günden beri. Kimse bir şey demiyor, kızım ben senden sonra yaşayamıyorum, ölüyüm. Ben kızımı HDP’den kızımı istiyorum geri getirip bana versin. Çaresizim, elim kolum bağlı, psikolojik tedavi görüyorum yıllardır ayakta durabilmek için. Ne olur kızım yalvarıyorum bana geri dön, seni çok özledik senden haber gelmesini bekliyorum, ne olur geri dön” dedi.
Altürk kızının fotoğrafını alarak çadıra geçip eyleme başladı.
Altürk ile birlikte eyleme katılan aile sayısı 225'e yükseldi. (MB-AKK-Y)
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