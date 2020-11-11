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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yunusların tekneyle yarışı kamerada

Yunusların tekneyle yarışı kamerada

Yunus balıklarından detaylar

Yarış Balıkçı Teknesi Yunuslar Yunus Balığı Cep Telefonu 

-Denizden detaylar
-Balıkçı teknesinden detaylar
-Balıklar tekneye çekilirken detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ ) - TEKİRDAĞ

- Yunus Balıklarının denizin ortasında balıkçı tekneleriyle yarıştığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Tekirdağ’dan tekneleriyle yola çıkan balıkçılar, İstanbul Boğazı’ndan geçerek balık avlamak için Karadeniz’e açıldı. Balıkçılar, Karadeniz’e ulaştıkları sırada çok sayıda yunus balığının kendilerine yaklaştıklarını fark ederek onları kameraya aldı. Dost canlısı ve oyun meraklısı olarak bilenen yunuslar, denizin ortasında bulunan balıkçı teknesiyle yarışarak hareketleriyle adeta şov yaptı. Yunusları gören balıkçılar da teknenin hızını düşürerek o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.
Yunusların bu hareketleri renkli görüntülere sahne oldu. Balıkları görüntüleyen Kaptan İdris Şeremet, “Bir anda teknenin etrafını sarıp adeta bizimle yarış yaptılar. Çok dost canlısı bunlar. Birçok zaman böyle durumlarla karşılaşırız” diye konuştu.
(HLD-
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