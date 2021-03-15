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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Yunusların denizdeki dansı böyle görüntülendi

- Yunusların denizdeki dansı böyle görüntülendi

Yunusların denize girip çıkması

( KOCAELİ ) KOCAELİ

Kamera Yunuslar Yunus Balıkları 


- Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar açıklarında yunusların dansı renkli görüntüler oluşturdu. Kocaeli’nin Gebze ilçesi Eskihisar sahili açıklarında yunus balıkları görüntülendi. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, yunusların denizde uyum içerisinde adeta dans, denize dalıp çıktıkları görülüyor. Yunusların bu anları ise renkli görüntüler oluşturuyor. (MU-
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