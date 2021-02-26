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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Yunuslar tekneye eşlik etti

Yunuslar tekneye eşlik etti

yunusların tekneye eşlik ettiği anlar

( BARTIN ) BARTIN

Sosyal Medya Kamera Yunuslar Cep Telefonu 


- Bartın’da tekneye eşlik eden yunuslar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Bartın’ın Mugada sahilinde tekneye eşlik eden yunus sürüsü renkli görüntülere sahne oldu. Yunus Ateş teknesiyle açıldığı Mugada sahilinde yunus sürüsünün teknesine eşlik ettiğini görünce o anları cep telefonu kamerası ile çekip sosyal medya hesabında paylaştı. Görüntüler büyük beğeni toplarken yunusların yaklaşık 1,5 dakika boyunca teknenin önünde adeta tekneye eşlik edercesine yüzdükleri görüldü.

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