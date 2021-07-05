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Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti
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5 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti

Yunuslar müsilaja rağmen boğaza akın etti

Yunuslardan drone detaylar

Müsilaj Yunuslar 

-Azalan müsilaj görüntüleri

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Müsilajın Marmara Denizi’ndeki etkileri kayboluyor. Bir süredir devam eden deniz salyası nedeniyle ortadan kaybolan yunus sürüleri bugün tekrardan görüldü.
Yunusların dansı Marmara’nın eski günlerini akıllara getirdi.Son aylarda Marmara Denizi’ni kaplayan müsilajın oluşturduğu tahribattan yunuslar etkilenmedi. İstanbul Boğazı’nda yer yer oluşan deniz salyalarına rağmen yunusların dansı Marmara’nın eski günlerini aratmazken, vatandaşlar da sahilden bu anları şaşkınlıkla izledi.Müsilaj azalınca yeniden ortaya çıktılarMarmara’da bir süredir devam eden deniz salyası nedeniyle ortadan kaybolan yunus sürülerinin bugün tekrardan görülmesi izleyenlerin yüzünü gülümsetti. Yunusların akrobatik hareketleri renkli görüntülere sahne oldu. Su yüzüne çıkıp dans eden yunuslar, bir süre sonra gözden kayboldu.
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