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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Yunusemre’den marketlere fahiş fiyat denetimi

- Yunusemre’den marketlere fahiş fiyat denetimi

MARKETLERE YAPILAN DENETİM

Market Trol 

-ÜRÜNLERİN İNCELENMESİ
-FARKLI İŞYERLERİ DENETİMİ
-ZABITA MÜDÜRÜ CENGİZ ŞİŞMANLARIN ÇALIŞANLARI BİLGİLENDİRMESİ
-RAMAZAN YILDIRIM AÇIKLAMA DETAY

( MANİSA ) MANİSA

- Yunusemre Belediyesi ve Manisa Ticaret İl Müdürlüğü fahiş fiyat denetimi yapıyor. İlçedeki marketleri denetleyen ekipler, kontrollerini periyodik olarak sürdürecek. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs (Covid- 19) salgınının Türkiye’de de görüldüğü günden bu yana çalışmalarını yoğunlaştıran Yunusemre Belediyesi, son zamanlarda gündeme gelen fahiş fiyat artırımlarından vatandaşlarının etkilenmemesi için marketlerde denetlemelerde bulunuyor. Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Manisa İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, denetlemelerde fiyat kontrolü yaparken; kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanacağının altını çizdi. Amaçlarının fahiş fiyat uygulamalarının önlenmesi olduğunu belirten Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Şişmanlar, denetlemelerle haksız rekabetinde önüne geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

Şişmanlar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fahiş fiyatların önlenmesi için Manisa Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile birlikte denetime geldik. Cumhurbaşkanımızın talimatları ile fahiş fiyat uygulamasını ilçemizdeki tüm marketlerde yapıyoruz. Vatandaşımıza daha uygun fiyatlı ürün alabilmesi, haksız rekabetin de önüne geçilmesi amacıyla kontrollerimizi yapıyoruz” dedi.
Manisa İl Ticaret Müdürlüğü yetkilisi Ramazan Yıldırım ise denetimlerin devam edeceğini dile getirdi. (SC-Y)
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