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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yunuseli’ne yeni imar yolları

Yunuseli’ne yeni imar yolları

YOL ÇALIŞMALARINDAN DETAYLAR

( BURSA )- Yunuseli’nin ulaşım ağı genişliyor BURSA

Nüfus Oranı 


- Osmangazi Belediyesi, vatandaşların ulaşımına konfor sağlamak adına ilçenin farklı noktalarında yeni imar yolları açmayı sürdürüyor. Osmangazi Belediyesi, ulaşım alanındaki yatırımlarını sürdürüyor. İlçedeki ulaşım ağını rahatlatmak adına çalışmalar yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yunuseli Mahallesi’nde yeni imar yolları açıyor. Ekipler, bölgede bir kilometrelik imar yolu açarak bölgenin ulaşımını genişletti. Yeni yerleşim alanları için açılan imar yolları ile birlikte trafiğe de yeni bir düzenleme getiriliyor. Bölgede yürütülen imar yolu açma çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlanarak asfalt çalışmalarına başlanacak. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, artan nüfus oranına ve ulaşım ihtiyaçlarına orantılı olarak yeni imar yolları açtıklarını ifade ederek, “Açılan yeni imar yollarımız, bölgedeki yapılaşmalar için de önem arz ederken, trafik ağının genişlemesine de yardımcı oluyor. Bizler daha güzel ve yaşanabilir bir Osmangazi için çalışma yürütürken, vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran uygulamaları da bir bir hayata geçiriyoruz” dedi.

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