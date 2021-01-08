Yunuseli’nde iki hizmet bir arada

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( BURSA )- Osmangazi’de modern alışveriş dönemi- Korona sonrası açılışlar peş peşe gelecek BURSA



- Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen yatırımlarını fasılasız sürdüren Osmangazi Belediyesi, Yunuseli Mahallesi'ne bünyesinde hem otopark hem de kapalı pazar yerinin bulunduğu örnek tesisi kazandırmak için gün sayıyor. İlçe genelinde hizmete açtığı 54 modern pazar yeri ile Türkiye’ye örnek olan Osmangazi Belediyesi, her mahalleye otopark ve çok amaçlı pazar yerleri kazandırmayı sürdürüyor. Yunuseli Mahallesi’nde hayata geçirilen kapalı pazar alanında, gerek pazarcı esnafının daha iyi şartlarda çalışması gerekse vatandaşların hijyenik ve sağlıklı ortamda alışveriş yapabilmesi hedefleniyor. Toplam 3 bin metrekare alan üzerine inşa edilen Yunuseli Kapalı Pazar Alanı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, inşaat çalışmalarında sona geldiklerini söyledi.



Osmangazi’de vatandaşların hayatını kolaylaştıracak önemli yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi sonrası peş peşe açılışlar yapılacağının müjdesini verdi. Bursa’nın yeni gelişim bölgelerinden Yunuseli’nde örnek bir projeye imza attıklarını kaydeden Dündar, “Burada planlı şekilde yoğun bir yapılaşma ve modern bir şehircilik var. Bizler de, bu yapılaşmaya uygun pazar yeri inşa ettik. Üst katı 100 araç kapasiteli otopark, alt katı ise 100 tezgâh kapasiteli kapalı pazar alanı olarak hizmet verecek projemizi tamamladık. Modern yapımız, her türlü mevsim şartlarına uygun hâle getirildi.

Pazar alanımızın içerisinde zabıta noktası, tuvalet, mescit ve çay ocağı da bulunuyor. Bu örnek projemiz, vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Yunuseli Mahalle Muhtarı İbrahim Bahar ise yapılan hizmetten dolayı Başkan Dündar’a teşekkür ederek, projenin bölgedeki büyük bir ihtiyacı giderdiğini ifade etti.





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