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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Yunus Timleri kimliğini unutan öğrencinin yardımına koştu

Yunus Timleri kimliğini unutan öğrencinin yardımına koştu

Öğrencinin yunus polisinin motosikletine binmesi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Sınav Öğrenciler Yunus Polisi Kimlik Kartı 


- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan bir öğrenci kimlik katını unutunca yardımına Sarıyer Yunus Timleri koştu. Türkiye genelinde öğrencilerin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başladı.
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde sınava girecek bir öğrenci kimlik kartını unuttu. Öğrencinin yardımında Sarıyer Yunus Timleri yetişti. Yunus polisleri öğrenciyi kimliğini almaya gitti.
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