Yunus Timleri kimliğini unutan öğrencinin yardımına koştu

- Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek olan bir öğrenci kimlik katını unutunca yardımına Sarıyer Yunus Timleri koştu. Türkiye genelinde öğrencilerin heyecanla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu başladı. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde sınava girecek bir öğrenci kimlik kartını unuttu. Öğrencinin yardımında Sarıyer Yunus Timleri yetişti. Yunus polisleri öğrenciyi kimliğini almaya gitti.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım