Yunus polisi, yaralı martı için üniformayla suya atladı

-Kurtarılan martı ve polis fotoğrafı

-Martının fotoğrafı



( SAKARYA )- Polisin gölete atlayarak martıyı kurtarması takdirle karşılandı SAKARYA



- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bulunan Kent Park’ta bulunan gölette bir martının çırpındığını gören yunus polisi, üniformasıyla birlikte suya atlayarak yaralı martıyı kurtardı. Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Kent Park’ta ilginç anlara sahne olan görüntüler kaydedildi. Devriye görevi yapmakta olan yunus ekiplerinin yanına gelen bir vatandaş, gölette bir martının çırpındığını söyledi.



Durum üzerine bölgeye giden polis, kanadı kırık martıyı kurtarmak için hiç düşünmeden üzerindeki üniformayla birlikte suya atladı. Polisin duyarlı hareketi çevredekilerin takdiri ile karşılandı. Yaralı martı, veterinere götürülmesi için belediye görevlilerine teslim edildi.

