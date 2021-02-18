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18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yunus balıklarının oyununa kuşlar da eşlik etti

Yunus balıklarının oyununa kuşlar da eşlik etti

Yunus balıklarından görüntüler

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Kuş Sürüsü Yunus Balığı Yunus Balıkları Cep Telefonu Kar Yağışı 


- Büyükada’da kar yağışı sonrası kıyıya yakın bir noktada bir araya gelen yunus balıkları denizde oyunlar oynayarak keyifli dakikalar geçirdi. O esnada yanlarına gelen bir kuş sürüsü ise adeta oyunlarına eşlik etti. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İstanbul’da etkili kar olan kar yağışı sonrası Büyükada’da oyunlar oynayan yunus balıklarının keyifli anları yüzleri gülümsetti. Büyükada’da kıyıya bir noktada bir araya gelen iki yunus balığı farklı figürler sergileyerek denizde dakikalarca oyun oynadı. Yunus balıklarının oyun oynadığı esnada çevrelerinde gezen bir kuş sürüsü ise adeta ikilinin keyifli anlarına eşlik etti. Yunus balıklarının yüzleri gülümseten o anları ise vatandaşın cep telefonun kamerasına yansıdı.
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