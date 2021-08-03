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Yüncüler köyünde yangında 15 ahşap yapı kül oldu
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Yüncüler köyünde yangında 15 ahşap yapı kül oldu

Yüncüler köyünde yangında 15 ahşap yapı kül oldu

Yanan alandan detay

( ARTVİN )- Yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor ARTVİN

Ahşap Ev Jandarma Yangın Ormanlı 


- Artvin'in Yusufeli ilçesi Yüncüler köyünde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15'e yakın ahşap yapı yanarken, devam eden yangının ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.Alınan bilgiye göre, ilçenin Yüncüler köyü Tabgit mahallesinde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın ve sıcak havanın etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın mahalledeki ahşap evlerin tamamını sararken, kısa sürede büyüyen yangında şuana kadar 15 ahşap yapı kül oldu. Yusufeli Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma, Orman İşletme Şefliği ekiplerinin müdahale ettiği yangının mahallenin hemen yanındaki ormanlık alana sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.
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