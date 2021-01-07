Yunanistan unsurları 28 göçmeni böyle ölüme terk etti

--Yunan unsurlarınca göçmenlerin Türk kara sularına itilmesi

--Göçmenlerin Türk Sahil Güvenlik tarafından kurtarılması

--Bir göçmenin o anlara dair açıklaması



( İZMİR )- Türk Sahil Güvenlik ekiplerince ölüme terk edilen göçmenler kurtarılarak karaya çıkarıldı İZMİR



- İzmir’in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca 28 göçmenin Türk kara sularına geri itilme anları kameraya yansırken, Sahil Güvenlik ekiplerince göçmenler kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik ekiplerince, dün saat 06.00’da, Dikili ilçesi Bademli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi edinildi. Sahil Güvenlik botu tarafından, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler böyle Türk kara sularına itildiler Düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri anlar kameraya yansıdı. Yunanistan kara sularında bulunan düzensiz göçmenlere ait lastik bot, Yunanistan Sahil Güvenlik botu ve aynı ülkeye ait Zodyak botu tarafından bir süre takip ediliyor. Ardından göçmenlere ait bot Türk kara sularına itiliyor ve daha sonra Yunan unsurları geri dönüyor. İhbarı değerlendiren Türk Sahil Güvenlik ekiplerince ölüme terk edilen göçmenler kurtarılarak karaya çıkarıldı. “Motorumuzu aldılar ve geri gitmemizi söylediler” Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarılan göçmenlerden bir kadın yaşadıkları korku dolu anları şöyle anlattı, "Buraya dün akşam saat 9’da geldik. Botta 3 saat geçirdik ve Yunanistan'a ulaştık. Bir bot gördük. Gördüğümüz Yunan botuydu ve onlardan yardım istedik. Geldiler ve bizi takip etmeye başladılar. Sonra motorumuzu aldılar ve geri gitmemizi söylediler. Türk Sahil Güvenliği bizi gelip kurtarana kadar takip ettiler.” İfadelerini kullandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi. (Mİ-



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