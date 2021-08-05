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Yunanistan Türkiye ile karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yunanistan Türkiye ile karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Yunanistan Türkiye ile karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırdı

Pazarkule Sınır Kapısından Görüntüler

Tedbirler Bild Nani 

-Farklı açılardan detay
-Genel detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Yunanistan karayoluyla seyahat kısıtlamasını kaldırarak Pazarkule ve İpsala sınır kapılarından Yunanistan'a tır şoförleri hariç haftada bin 500 kişinin geçebileceği bildirildi.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamada, Yunanistan'a hava yoluyla seyahatlerde herhangi bir kısıtlama uygulanmadığı bildirildi.
Covid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında İpsala-Kipi ve Pazarkule-Kastanies Hudut Kapılarından, Yunanistan'a giriş yapabilecek kişi sayısının tır şoförleri haricinde her bir kapı için haftada azami bin 500 olarak sınırlandırıldığı kaydedildi. Açıklamada detaylı bilgiye ise Türkiye Cumhuriyeti Atina Büyükelçiliğinin internet sayfasından ulaşılabileceği aktarıldı.
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