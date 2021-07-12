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Yunanistan tarafından Türkiye sularına itilen 43 göçmen böyle kurtarıldı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Yunanistan tarafından Türkiye sularına itilen 43 göçmen böyle kurtarıldı

Yunanistan tarafından Türkiye sularına itilen 43 göçmen böyle kurtarıldı

GÖÇMENLERİN ZİFİRİ KARANLIKTA BULUNMASI

Operasyon Kamera Sahil Güvenlik Göç Irak 

-SAHİLE GETİRİLMELERİ
-BOTTAN İNDİRİLMELERİ
-SAĞLIK KONTROLLERİ
-GÖRÜNTÜ MONTAJ TÜNELE GELİYOR.

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına bırakılarak ölüme terk edilen 43 düzensiz göçmeni, Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı. Ayvacık açıklarında yapılan operasyon ise saniye saniye kameralara yansıdı. Edinilen bilgilere göre, Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen ihbarı alan Sahil Güvenlik Komutanlığı, bölgeye hareket etti. Gecenin zifiri karanlığında bölgeye varan güvenlik ekipleri, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen çeşitli milletlere mensup 43 kişi kıyıya çıkardı. Çocuklarında aralarında bulunduğu göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi yetkililerine teslim edilen düzensiz göçmenlerin kurtarılma anı ve sahil güvenlik unsurlarının operasyonu kameralara ise saniye saniye yansıdı. (AÇ-
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