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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Yunanistan’ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikaların görüntüleri

- Yunanistan’ın göçmenleri ölüme terk ettiği dakikaların görüntüleri

- Ölümü terk edilme anları

( ANKARA ) ANKARA

İnsansız Hava Aracı Mülteci Nani Sahil Güvenlik Irak 


- Ege'de sahil güvenlik gemisi ile açık denize getirdikleri göçmenleri bir lastik bota bindirerek bölgeden ayrılan Yunan askerlerinin, göçmenlerin ölüme terk ettiği anların görüntüleri ortaya çıktı. İleryoz Adası doğusunda Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından taşınan düzensiz göçmenlerin hayatlarını tehlikeye düşürecek şekilde lastik botla açık denize bırakıldığı dakikalar insansız hava aracı tarafından dakika dakika kaydedildi. Haziran ayında bir Yunan Sahil Güvenlik botu, İleryoz Adası doğusunda bir lastik botu beraberinde bölgeye getirdi. Belirledikleri bölgeye gelinmesinin ardından ise Yunan askerlerinin gayriinsani uygulaması başladı.
Sahil Güvenlik gemisindeki göçmenlerin hepsi tek tek lastik bota aktarıldı. Göçmenlerin tamamının lastik bota alınmasının ardından Yunan unsurları bölgeden ayrılarak onlarca insanı açık denizde ölüme terk etti. Güvenlik uzmanları, ölüme yaklaşan mültecilerin yardımına Sahil Güvenlik unsurlarının yetiştiği bilgisini paylaştı. (MH-BC -
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